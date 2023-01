Het gaat Ubisoft momenteel niet echt voor de wind. Zo stellen de verkopen van Just Dance 2023 en Mario + Rabbids: Sparks of Hope teleur, is Skull and Bones nogmaals uitgesteld en drie onaangekondigde projecten werden geannuleerd. Desalniettemin heeft de Franse uitgever nog genoeg in ontwikkeling, waarvan een gedeelte al is aangekondigd.

Denk dan aan Assassin’s Creed: Mirage, de Splinter Cell remake, Prince of Persia remake, Avatar: Frontiers of Pandora en meer. Onder de projecten die de ontwikkelaar in productie heeft valt ook nog een onaangekondigde titel.

Volgens Frédéric Duguet, de CFO van de uitgever, betreft het hier een premium game die in het fiscale jaar 2023 – 2024 moet verschijnen. Daarnaast is er een veelbelovende free-to-play game in de maak, die eveneens in hetzelfde fiscale jaar moet uitkomen.

Wat die free-to-play titel betreft, dit zou The Division Heartland kunnen zijn, maar ook XDefiant en Project Q. Kortom, er zit genoeg in de pijplijn en richting de E3 zullen we ongetwijfeld meer gaan horen.