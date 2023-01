Tchia was een aangename verrassing tijdens de State of Play van 2021, maar sindsdien horen we weinig van dit kleurrijke avontuur. Dat is jammer, want de game kent een unieke artstyle en heeft daarom een zekere charme. Helaas werd Tchia uitgesteld naar begin dit jaar en een exacte releasedatum hebben we nog niet. Wel wordt er volop gewerkt aan de game en het haalt inspiratie uit een afgelegen plek.

Het team is opgericht door twee vrienden die elkaar als kinderen leerden kennen in Nieuw-Caledonië. Dit eiland ligt aan de rechterzijde van Australië en kent prachtige natuur met veel verschillende flora en fauna. De setting van Tchia is geïnspireerd door hun oorspronkelijke woonplaats en dat is duidelijk te zien in deze nieuwe video. In de video gaat het hele team op pad door Nieuw-Caledonië om de sfeer eens goed te kunnen proeven. De eerste twee episodes van deze achter-de-schermen reeks kan je hieronder checken.