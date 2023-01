Op 25 januari organiseert Microsoft z’n eerste digitale showcase onder de noemer ‘Developer_Direct’. Deze showcase zal ons meer informatie en beelden brengen van Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends en The Elder Scrolls Online.

Waar digitale showcases meestal minder dan een half uur duren, is dat niet het geval met Developer_Direct. Via Twitter zegt het hoofd van marketing bij Microsoft, Aaron Greenberg, dat de show op dit moment 43 minuten lang is.

Het kan zijn dat er nog wat aan de lengte geschaafd wordt, maar op dit moment is dat de duur van de show. Best lang als je het ons vraagt, dus het ziet er naar uit dat we veel te zien gaan krijgen.

“Since many folks have asked our show is tracking 43 mins long. As outlined in this announcement our goal has been to be as transparent as possible on what dev teams/games to expect to see in the show.”