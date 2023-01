EA Motive wil met de remake van Dead Space er voor zorgen dat deze nog enger en spannender wordt dan het origineel. Een van de ideeën die werd geopperd was dat de game niet gepauzeerd kon worden.

Het idee achter het niet kunnen pauzeren van Dead Space Remake was dat spelers niet even op adem zouden kunnen komen door de game even stil te zetten. Dit zou de spanning nog meer verhogen, zo liet realization director Joel MacMillan aan Inverse weten.

“In horror games, you can pause and you have a moment of safety there. You can take a breath. And I think you get a reprieve from that. It deflates some of the tension. I think removing that as a feature would make horror games far more impactful — You would truly feel like you’re never actually safe.”