De laatste Assassin’s Creed-games hebben steeds minder van doen met de oorspronkelijke games als het op de gameplay aankomt. Van een stealth game is de franchise veranderd naar een actie-RPG terwijl de vraag om een meer traditionele game steeds luider werd. Daar geeft Ubisoft nu antwoord op met Assassin’s Creed: Mirage.

Ubisoft heeft bij de aankondiging al aangegeven dat Assassin’s Creed: Mirage een meer traditionele game zal zijn, die ook wat kleiner is van schaal. In een recent interview met GamesRadar benadrukt creative director Stéphane Boudon nogmaals dat het hier echt een game betreft met meer klassieke gameplay.

“Origins, Odyssey, Valhalla they are all great games with the promise to live an epic journey in a strong fantasy. Their scopes have been calibrated to fulfil those ambitions as they all embrace the RPG mechanics. But amongst our fans, we started hearing the desire for a character driven story, focused on the core pillars of the first ACs in a more intimate scale. It resonates with us as well as developers and this was the starting point of the project.”