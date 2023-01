Rockstar Games bracht eind vorig jaar een relatief grote update voor Grand Theft Auto Online uit. Deze update stond in het teken van drugsoorlogen en bracht een nieuwe reeks missies, content en meer naar de online game. Hier teert de ontwikkelaar nog even op, want ze hebben het Hard Mode evenement geïntroduceerd, waarbij de moeilijkheidsgraad omhoog gaat.

De uitdaging neemt dus toe, maar in ruil daarvoor levert het je wel 1,5x de gebruikelijke GTA$ en RP op. Een andere nieuwe toevoeging aan GTA Online is de Gun Van. Dit is een rijdende wapen-, munitie- en pantserwinkel achter een Vapid Speedo die op de straten van Los Santos te vinden is. Handig om on-the-fly even nieuw spul aan te schaffen.

Alle andere details van de laatste GTA Online update zijn als volgt:

Nieuw wapen: de Railgun

First Dose Hard Mode-evenement: Voltooi een First Dose-missie in Hard Mode om de Green Fooliganz-livrei voor de MTL Brickade 6X6 te ontvangen Voltooi drie verschillende First Dose Missions in Hard Mode om de Safari Ranger Livery voor de Överflöd Entity MT te ontvangen Voltooi een First Dose-missie in de harde modus in minder dan 10 minuten om de Speed Demon-livrei voor de Übermacht Cypher te ontvangen Voltooi een First Dose Mission in Hard Mode zonder dood te gaan om de Kisama Drifter-livrei voor de Annis 300R te ontvangen

Dubbele GTA$ en RP op de Community Series met een nieuwe line-up: REDREDRED door BURNUM–DOWN Rapid Vapid Rally van Spitfire2205 gokart Docks-race door 0Xenonx0 {ALEE} Maze Bank Melee door aleeenur River-Ratfink van defryc Stunt – Blazer Aqua van pizzaaman9780 = Football Deathrun = door S-PxRxE



Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s premium testrit: Grotti Brioso R/A

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen Sandy Shores en La Puerta

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: The Vapid Dominator ASP, Grotti Furia, Declasse Drift Tampa, Enus Windsor en Declasse Hotring Sabre

Te zien in de Luxury Autos Showroom: De Dinka RT3000 en Truffade Nero

LS Car Meet testritten: de Annis ZR350, Obey 10F en Pfister Comet S2

LS Car Meet Prize Ride: plaats vijf dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet Series voor een gratis Vapid Caracara 4×4

Lucky Wheel Hoofdprijs: De Dinka Jester RR

Uiteraard zijn er ook weer kortingen om van te profiteren. Zo zijn er verschillende voertuigen in de aanbieding, zie daarvoor het onderstaande overzicht. Verder kun je tegen 30% korting een Bunker met bijbehorende upgrades en modificaties aanschaffen.

Karin Previon (Coupe) – 30% korting

Dinka RT3000 (Sport) – 30% korting

Vapid Dominator ASP (Muscle) – 30% korting

Karin Sultan RS (Super) – 40% korting

Prime Gaming-bonussen: GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account voor 25 januari aan Prime Gaming koppelen, ontvangen de Sprunk Snowflakes Festive-sweater en een forfaitair bedrag van GTA $ 125.000 als ze deze week spelen.