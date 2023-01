Alhoewel Japan steeds een sterke voorkeur heeft gehad voor PlayStation consoles, moet gezegd worden dat Xbox de laatste tijd toch meer zijn plekje heeft gevonden in het land van de rijzende zon. De verkoopcijfers van de Xbox Series X|S die Famitsu postte, bewijzen dit.

Het gaat hier specifiek om de verkoopcijfers van zowel Xbox Series X- als Series S consoles in 2022. Microsoft is erin geslaagd om vorig jaar 269.737 consoles te verkopen, waardoor het totaal nu op 398.395 verkochte exemplaren komt te liggen sinds de launch in 2020. Dat wil zeggen dat er in 2022 meer dan dubbel zoveel exemplaren verkocht zijn dan in 2021, wat best indrukwekkend is.

Uiteraard kan je dit niet vergelijken met de torenhoge verkoopcijfers van PlayStation in Japan, maar gezien de geschiedenis van Xbox in Japan is dit best een mooie prestatie.