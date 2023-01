Enkele maanden geleden liet horrorlegende John Carpenter al even vallen dat hij een grote fan is van de Dead Space-games en dat hij het wel zou zien zitten om er een film van te maken. De man heeft nu in een nieuw interview opnieuw hierover zijn stem laten horen… en fans zullen misschien wat ontgoocheld zijn.

Wanneer hem werd gevraagd naar updates over de eventuele Dead Space-film, antwoordde hij dat de film momenteel waarschijnlijk al in de maak is… maar zonder zijn medewerking.

‘You’ve spoken recently about directing a “Dead Space” movie. Is there any movement on that?

“No, no, no. I can’t believe how that spread. I’m a big video game fan, so I played all the games. I was down looking at the new digital cameras, the RED, and happened to mention to them that I would love to do a “Dead Space” film. That just went around, and everybody said, “Oh, when are you gonna do it?” I’m not gonna do it. I think they already have another director involved. And they haven’t asked me to do it. So until someone asks me, I wouldn’t do it. But there’s a new version of the “Dead Space” video game coming out in January, and I’m there.'”