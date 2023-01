Review | Teufel CAGE ONE – Ongeveer twee jaar geleden hebben wij de Teufel CAGE mogen reviewen. Het was een neutraal klinkende headset die een uiterst fijne performance wist te leveren. Een headset die tevens meer voor een pc-setup bedoeld was, aangezien dit aangesloten moest worden met een USB-aansluiting voor het meest optimale gebruik. Nu hebben wij een andere versie van de headset binnengekregen: de Teufel CAGE ONE. Een headset met minder toeters en bellen, met een lager prijskaartje en een simpele mini-jack aansluiting, waardoor deze ook goed te gebruiken valt op consoles. Hoe staat de CAGE ONE tegenover de normale CAGE qua geluid? Lees het in deze review.

Simpel, doch Teufel design

De Teufel CAGE had een industrieel uiterlijk, dat in het geval van de CAGE ONE anders is. Het uiterlijk van deze headset kun je benaderen als een ‘simpel’ design: een plastic hoofdband met een (nep)leren hoofdkussen en earcups die voorzien zijn van een rode plastic lijn met daarop oorkussens (wederom nepleer). De zijkanten van de earcups kennen een gestipte textuur met in het midden de letter ‘T’ van Teufel. De binnenkant van de earcups zijn ook rood, waarmee je een zwarte headset hebt met rode accenten. Een mooi kleurenpalet, maar de headset ziet er wat simplistisch uit.

Erg is dat overigens niet, want de prijs schreeuwt ook niet om een bijzonder of premium uiterlijk: voor € 79,99 haal je de headset immers in huis. De CAGE ONE komt met een vaste kabel (op de linker earcup) met daarop een remote controle (voor volume en mute), die je middels mini-jack in de controller steekt. Daarnaast vind je in het pakket ook nog een verlengsnoer (y-aansluiting), waarmee je de headset op pc kunt gebruiken. Qua aansluit mogelijkheden voorziet de headset je dus in de belangrijkste opties, maar als we naar het comfort kijken valt er nog wat op aan te merken. De earcups zijn van gemiddelde grootte en hoewel de oorkussens zacht zijn, zit het allemaal net even iets te stevig op de oren. Hierdoor is het niet per se fijn om het te gebruiken voor een langere periode.

Het kon allemaal net even beter

De headset is niet de meest zuivere binnen zijn prijsklasse. Het is eigenlijk ook niet echt iets wat we gewend zijn van andere Teufel producten die de revue zijn gepasseerd op PlaySense. Zeker bij de wat hogere tonen is het allemaal niet heel zuiver te noemen. De algehele geluidpresentatie is erg muddy: de middentonen en de basstonen liggen net even te hoog. Hierin verlies je een hoop clarity onder het gamen, wat erg jammer is. Voor twee tientjes minder zouden we dit soort geluid eerder verwachten, maar nu mist de CAGE ONE charme door het muddy geluid.

De soundstage van de headset is gemiddeld. Het is niet dat het geluid in je oren zit, maar we spreken ook niet van een ruimtelijkheid die ons van de stoel af weet te blazen. Het is voldoende om er een potje mee te knallen, zodat je duidelijk genoeg kan inschatten hoe ver iemand van je afstaat. Wat de Teufel CAGE ONE presteert qua geluid is echter niet indrukwekkend als we het vergelijken met andere headsets binnen zijn prijscategorie. Het geluid is te muddy om het warm te kunnen noemen en qua ruimtelijkheid is het ook niet bijzonder, maar normaal. Het kan beter, zeker voor een Teufel product.

Prima microfoon

Het laatste onderdeel dat besproken moet worden is de microfoon. Deze zit los in het pakket bijgevoegd en kan je makkelijk in de headset klikken, oftewel je hoeft het dus ook niet te gebruiken als je geen fervent online speler bent. Je bent prima verstaanbaar en daarin is het geluid vooral erg functioneel, maar niet per se zuiver. Het levert in ieder geval geen radiostem, maar voor wat het doet ben je altijd duidelijk te verstaan. Dit is iets wat Teufel (binnen zijn prijsklasse) dan weer aardig op orde heeft.