Na even een break te hebben genomen keerde de WWE franchise vorig jaar in maart terug met het prima WWE 2K22. Het was ook het startsein voor het hervatten van jaarlijks nieuwe delen en hoewel we nog niets van WWE 2K23 hebben vernomen, ziet het er naar uit dat het niet lang meer zal duren tot de aankondiging volgt.

Insider Gaming heeft via een nieuw bericht laten weten dat WWE 2K23 in maart al zal verschijnen, wat overeenkomt met de release window van het vorige deel. Die game verscheen immers op 11 maart 2022. Voor het zover is zal er echter eerst een preview plaatsvinden en dat zou op 28 januari moeten zijn.

Dan zal namelijk Royal Rumble in San Antonio plaatsvinden, wat 2K Games aangrijpt om de game uit de doeken te doen. Voor de onthulling zou er gameplay gepland staan, samen met de aankondiging van een nieuwe modus. Het embargo van alle content zou op 31 januari staan.

Het is even afwachten of we pas vanaf die datum meer te zien krijgen of dat 2K Games op 28 januari al een trailer deelt. Hoe dan ook, er komt een nieuw deel aan en lang zal het niet duren vooraleer we meer gaan horen.