Op het moment dat je iemand iets cadeau wilt doen, maar je weet niet zo goed wat, dan is een cadeaukaart natuurlijk een mooi alternatief. Voor vrijwel alles is een cadeaukaart beschikbaar, zoals je hier kan zien. Zo kun je natuurlijk ook een PlayStation Store cadeaukaart cadeau doen.

Hiervoor heeft Sony een nieuwe optie geïntroduceerd: de gepersonaliseerde cadeaukaart. Via een nieuwe pagina op de PlayStation website kun je een keuze maken uit verschillende ontwerpen, een bericht toevoegen en klaar is Kees. Nadien ontvang je de meer persoonlijke cadeaukaart als printbare PDF of digitale cadeaukaart.

Meer informatie kan je hier vinden en als dat allemaal niet nodig is, klik dan hier voor een versimpelde versie.