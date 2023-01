Quantum Break was misschien niet het succes waar Microsoft en Remedy Entertainment op hadden gehoopt, maar de cinematische actie game probeerde tenminste wel iets nieuws, namelijk het verweven van een game én een serie in een entertainment product. Ondanks het geringe succes, kent de game wel een trouwe fanbase.

Eén van die fans is Jez Corden van Windows Central, die via Twitter de oproep heeft gedaan om Quantum Break terug te brengen. Shawn Ashmore – die de rol van Jack Joyce vertolkte in Quantum Break – deed daarbij ook een duit in het zakje en geeft aan dat ook hij een terugkeer van het IP wel ziet zitten, en hij tikt meteen Xbox op de schouders.

Of het daadwerkelijk zover gaat komen, valt nog te bezien. Remedy Entertainment is op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van Alan Wake 2, een vervolg op Control én remakes van Max Payne 1 en 2.