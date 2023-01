De beelden die reeds van Atomic Heart zijn getoond, zijn zeer indrukwekkend, alleen wordt voor deze video’s vaak de pc-versie gebruikt. Het is daarom zeker interessant om te weten hoe de game op consoles draait. Ontwikkelaar Mundfish heeft hier nu (gedeeltelijk) antwoord op gegeven.

Als je Atomic Heart op de PlayStation 5 of Xbox Series X speelt, zal de game hoofdzakelijk in dynamisch 4K en 60 frames per seconde draaien als je in de open wereld bent. Kom je in een kerker terecht, dan mag je native 4K verwachten met een ‘solide’ 60fps.

Wat je op de Xbox Series S mag verwachten is nog niet bekend. Atomic Heart komt ook op de PlayStation 4 en Xbox One uit en volgens de ontwikkelaar zal het spel op deze consoles ‘verbazingwekkend geoptimaliseerd’ zijn.

Ben je in het bezit van de Steam Deck, dan zal je Atomic Heart ook op je handheld kunnen spelen. De ontwikkelaar kan alleen nog niet beloven dat dit meteen op dag één het geval zal zijn.