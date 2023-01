Er staan voor dit jaar behoorlijk wat mooie games op het programma als we enkel en alleen al naar de PlayStation kijken. Denk aan Forspoken, Final Fantasy XVI, Horizon: Forbidden West – Burning Shores, Spider-Man 2, maar ook zit er nog genoeg third-party content aan te komen. Titels zoals Dead Space, Suicide Squad: Kill the Justice League, Star Wars Jedi: Survivor en nog veel meer.

Om nog maar eens te benadrukken wat er op stapel staat heeft Sony een nieuwe montage trailer uitgebracht die in een vogelvlucht langs de brede variatie aan titels gaat die op het programma staan. Afgezien van de beelden waar we van kunnen genieten leren we ook dat Wolverine dit jaar niet uitkomt. Dit gaf Microsoft eerder aan in een lijstje met exclusieve games voor de PlayStation 5. Al deze titels komen in de trailer terug, behalve Wolverine. Die game verschijnt dus later, al mag dat geen verrassing zijn.