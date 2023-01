Starfield had aanvankelijk vorig jaar moeten verschijnen, maar Microsoft en Bethesda kwamen tot de conclusie dat de game meer tijd nodig had en daarom werd de game naar 2023 uitgesteld. Dit samen met Redfall. Deze games moeten in de eerste helft van dit jaar uitkomen, maar er bestaat een kans dat Starfield weer opschuift.

Volgens een nieuw gerucht, de wereld ingebracht door MrMattyPlays in de Defining Duke Xbox podcast, zou Bethesda nog geen releasedatum voor Starfield hebben. Daarnaast zouden ze de game uitstellen voorbij de eerste helft van dit jaar.

Hij baseert zich op een bron waar hij behoorlijk vertrouwen in plaatst en als het correct is, zou de game ergens in de zomer moeten verschijnen. Het uitstel valt dus mee.

“Starfield is getting a possible bump out of the first half [of 2023] because it’s currently undated. They could go through a test and go ‘you know, it is ready’, it’s just very up in the air in that regard.

This source is someone I trust quite a bit, they’ve been very correct [before]. For those of you who trust my KOTOR stuff, this is the person that verified that stuff in the past.”