Later dit jaar mogen we Suicide Squad: Kill the Justice League verwachten, op 26 mei om precies te zijn. Het zal dus niet lang meer duren totdat Warner Bros. Games met meer informatie zal gaan komen over de titel. In de tussentijd is er echter een screenshot gelekt dat ons het één en ander aan nieuwe details oplevert.

Zo valt te zien dat de game is voorzien van een Battle Pass, wat opmerkelijk is. Hier is immers niet eerder over gesproken en een Battle Pass is veelal weggelegd voor games met een focus op de multiplayer. Nu kan deze game in coöp gespeeld worden, maar dat is niet snel een aspect dat je in verband brengt met zo’n pas.

Ook is er een Store tab te zien in de interface, wat in-game aankopen suggereert. Dit zal ongetwijfeld voornamelijk cosmetisch zijn, zoals we dat vaker zien. Interessanter is echter dat de game ook cross-play lijkt te ondersteunen, aangezien bij de personages symbolen van verschillende platformen (PlayStation en pc) staan.

Dit laatste viel ook wel te verwachten, gezien de game de nadruk op coöperatieve gameplay legt. Hoewel het nog officieel bevestigd moet worden ziet het er dus naar uit dat je de game met elkaar op verschillende platformen kunt spelen.