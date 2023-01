De release van Wo Long: Fallen Dynasty komt langzaamaan dichterbij, dus vinden Koei Tecmo en Team Ninja het tijd om meer informatie over de game te delen. Dit doen ze door middel van een video die meer over het verhaal uit de doeken doet.

Wo Long: Fallen Dynasty is een Soulslike die zich afspeelt in de Han dynastie in China, in het jaar 184. De koninkrijken worden geplaagd door demonen en monsters en het is aan jou de taak om deze te verslaan.

De nieuwe video gaat gedetailleerder in op het verhaal en kan je hieronder bekijken. Later vandaag mag je van ons ook een preview van Wo Long: Fallen Dynasty verwachten.