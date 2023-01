Sinds vorige zomer kan je de flitsende actiegame Bright Memory: Infinite op alle platformen spelen en – ondanks de korte lengte – is het zeker een leuke game om eens gespeeld te hebben. Om het Chinese Nieuwjaar te vieren, heeft ontwikkelaar Playism nu een nieuwe gratis update op ons losgelaten, die wat zaken aan de game toevoegt.

De meest prominente verandering, is de toevoeging van een nieuw perspectief: waar je voordien enkel in first-person kon spelen, zal je dat nu ook in third-person kunnen doen. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe outfits en visuele opties aan de game toegevoegd, al zijn deze momenteel enkel beschikbaar op pc.

Bekijk hieronder een nieuwe trailer.