In oktober 2022 konden we melden dat Anno 1800 ook naar consoles zou komen en Ubisoft heeft nu bekendgemaakt wanneer precies. De game die reeds verkrijgbaar is voor pc, zal vanaf 16 maart beschikbaar zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De consoleversie is gemaakt door dezelfde ontwikkelaar die ook verantwoordelijk was voor de pc-versie, waarbij men aandacht heeft gegeven aan de gebruikersinterface en de besturing, zodat het goed aansluit op de platformen.

Anno 1800 Console Edition verschijnt in twee edities: standaard en Deluxe. De eerstgenoemde komt met de basisgame en de belangrijkste updates. De Deluxe editie bevat hetzelfde, maar is aangevuld met drie cosmetische pakketten: Pedestrian Zone, Amusement Pack en Vibrant Cities.