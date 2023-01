Google Stadia is niet meer en recent werd duidelijk dat de hardware daarmee niet in z’n geheel gelijk overbodig zou worden. Google zou namelijk een update uitbrengen voor de Google Stadia controller, waardoor deze ook op andere systemen te gebruiken valt.

Ze voegen vrij snel daad bij woord, want de update is nu beschikbaar om te downloaden en installeren. Met de update is het mogelijk om de Google Stadia controller via Bluetooth te verbinden met een pc, zodat de controller in ieder geval nog gebruikt kan worden.

De update in kwestie zal tot 31 december 2023 beschikbaar zijn om te downloaden. Voor de update en meer informatie kan je hier terecht.