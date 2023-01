We zien tegenwoordig dat er steeds meer games omgetoverd worden voor een verschijning op het witte doek. Hoewel Rainbow Six van origine een boek is van Tom Clancy, is de franchise natuurlijk vooral bekend van de reeks video games die door Ubisoft zijn gemaakt.

Nu ziet het ernaar uit dat Chad Stahelski – regisseur van onder andere John Wick – ook verantwoordelijk is voor de aankomende Rainbow Six-film, aldus The Hollywood Reporter. De film zou een vervolg moeten zijn op Without Remorse, die in 2021 op Amazon Prime Video in première ging.

In die film vertolkte Michael B. Jordan de rol van John Clark. Dat personage keert naar verluidt terug in de Rainbow Six-film en Jordan zal wederom de honneurs waarnemen.

Volgens The Hollywood Reporter zou Paramount de intentie hebben om de aankomende film eerst naar de bioscopen te brengen. Details over de film en een releasedatum zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.