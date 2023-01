Tijdens The Game Awards eind vorig jaar werd aangekondigd dat Returnal naar pc zou komen aan het begin van 2023. Toen was echter onduidelijk wanneer de game precies zou verschijnen, maar via het PlayStation Blog heeft Sony PlayStation nu voor duidelijkheid gezorgd.

Returnal zal vanaf 15 februari verkrijgbaar zijn op pc en tegelijkertijd heeft men ook een overzicht van specificaties vrijgegeven, hoewel dat niet helemaal nieuw is aangezien dat eerder via Steam ook al duidelijk werd.

Wat betreft specifieke features voor de pc-versie, Returnal biedt ondersteuning voor Nvidia DLSS en AMD FSR, alsook Nvidia NIS. Verder biedt de game ondersteuning voor ray tracing reflecties en schaduwen. Daarnaast is de game voorzien van Ultrawide 21:9 en Super Ultrawide 32:9 support.

Om de specifieke pc-features te benadrukken is er een trailer verschenen, die er in een vogelvlucht langsgaat.

Alle systeemeisen van Returnal hieronder in het overzicht.