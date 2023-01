Forspoken komt steeds dichterbij de release op 24 januari. In de afgelopen tijd hebben we zoal vernomen hoeveel ruimte de game in beslag neemt op je PS5 en tevens zijn de pc-specs bekendgemaakt. Kortom: veel van de game is inmiddels bekend, maar het kan geen kwaad om nog meer beelden van de titel te tonen.

Square Enix heeft nu een drietal korte video’s ofwel commercials uitgebracht, waarin we meer van de gevechten en de Tanta’s zien. De Tanta’s waren voorheen goed, maar zijn door de corruptie kwaadaardig geworden en zijn ongetwijfeld krachtige tegenstanders waar jij het tegen op moet nemen.

Hieronder kan je de drie video’s bekijken. Alle drie zijn ze Japans gesproken, maar het geeft alsnog goed weer wat je mag verwachten van de Tanta’s en de gevechten.