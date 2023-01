Gamers die graag vreemde werelden en de daarop aanwezige flora en fauna in kaart brengen, konden in 2021 hun hart ophalen aan Jett: The Far Shore. Dat spel krijgt eind deze maand – op 31 januari om precies te zijn – een gratis uitbreiding, kwestie van de fans met het nodige enthousiasme aan het spelen te houden.

Given Time, waarvan je hieronder een korte trailer kan bekijken, vindt drie jaar na het einde van The Far Shore plaats en lijkt op het eerste gezicht – na de gebruikelijke dosis ‘meer van hetzelfde’ die je in de meeste uitbreidingen aantreft – vooral meer vrijheid te bieden. Jett fans weten binnenkort weer wat hen te doen staat.