Een onheilspellende sfeer is essentieel voor een goede horrorgame. En als we op de bovenstaande concept art mogen afgaan – op Twitter gedeeld door ontwikkelaar Bokeh Game Studio – heeft Slitterhead op dat vlak zijn schaapjes reeds netjes op het droge.

Veel weten we nog niet over de game, al vinden we achter de schermen enkele namen terug die onze interesse automatisch opwekken. Keiichiro Toyama en Akira Yamaoka – respectievelijk de geestelijke vader en componist van de Silent Hill-games – zijn immers niet van de minsten.

Slitterhead heeft vooralsnog geen officiële releasedatum.