Volgende week woensdag mogen we de Developer_Direct showcase van Microsoft verwachten, waarin de softwaregigant meer gaat delen over aanstaande titels voor de Xbox Series X|S en pc. Een van de games die zal ontbreken is Starfield, want die game zal een eigen showcase krijgen zoals reeds bekend is.

Recente geruchten wijzen echter op een uitstel voor de titel, de game zou namelijk niet in de eerste helft van dit jaar verschijnen maar pas in de zomer na eind juni. Of dit klopt is nog altijd niet duidelijk, maar lang op de aankondiging van een releasedatum hoeven we in ieder geval niet meer te wachten.

Bethesda reageerde op een fan die weer een reactie had geplaatst op een Starfield post op Instagram. De uitgever gaf hierbij aan dat ze de releasedatum ‘heel snel’ bekend zullen maken. Gezien we eerst Developer_Direct nog krijgen impliceert dat de Starfield showcase niet lang daarna volgt. Althans, we gaan er gemakshalve even vanuit dat tijdens die showcase de releasedatum aangekondigd zal worden.

Indien dit het geval is, dan is er een goede kans dat we in februari al meer informatie krijgen en dan leren we wellicht ook of het recente gerucht over uitstel correct is.