Trophies zijn al sinds jaar en dag een vast onderdeel van games en wereldwijd zijn er veel gamers die zich ermee bezighouden. Dit in de zin van zoveel mogelijk games 100% voltooien, wat in veel gevallen een platinum Trophy oplevert. Net zoals je dat bij Xbox Achievements ziet, waarbij elke 100% altijd erg mooi staat.

Een doorn in het oog van veel Trophy jagers zijn echter de online Trophies, omdat spelers geforceerd worden online te spelen terwijl dit lang niet altijd de wens is. Daarbij bestaat nog het risico dat online servers offline gaan, waarna het simpelweg onmogelijk is om online Trophies nog te behalen. Hiermee is een platinum Trophy geregeld niet langer beschikbaar en dat stoort.

Daarom hebben verschillende Trophy jagers de handen ineengeslagen en een petitie opgestart. Dit met als doel om bepaalde online Trophies te verbannen uit games. Eén van de argumenten is dat online Trophies achter een paywall zitten. Het is immers verplicht om PlayStation Plus abonnee te zijn als je online wilt gamen en dat mag niet de bedoeling zijn in het kader van Trophies verzamelen.

In sommige gevallen leidt dit tot een noodzakelijke aanschaf van een lidmaatschap om slechts één Trophy te bemachtigen en dat wordt niet gewaardeerd. Daar zit wat in, maar tegelijkertijd kan je je natuurlijk ook afvragen in hoeverre Trophies dan echt zo belangrijk zijn. Het gaat uiteindelijk om de game zelf, wat het belangrijkste uitgangspunt moet zijn.

Maar ook daar is over nagedacht, want bij de omschrijving van de petitie staat te lezen dat men niet verwacht dat online Trophies uit games als Call of Duty en Battlefield verdwijnen, omdat die games een significant online gedeelte hebben. Deze petitie richt zich primair op games die voornamelijk op de singleplayer gericht zijn, waarbij online aspecten een bijzaak genoemd kunnen worden.

Mee eens en wil je ook je stem laten horen? Dan kan je hier de petitie tekenen.