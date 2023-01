Afgelopen jaar werd tijdens Gamescom Opening Night Live een vreemde eend in de bijt onthuld. De iconische horror film Killer Klowns from Outer Space kreeg namelijk zijn eigen titulaire game en dit is een asymmetrisch multiplayer horror avontuur. Hierin nemen de mensen het op tegen één of meerdere ‘Klowns’ uit de game. Wie deze Klowns zijn, wordt toegelicht in een nieuwe trailer.

De iconische Klowns uit de film worden dus personages in dit spel en elke Klown heeft zijn eigen unieke vaardigheden. Je hebt de keuze uit Tracker (Spikey), Trapster (Rudy), Tank (Chubby), Scout (Jumbo) en Fighter (Shorty). Zoals je al aan de namen kunt zien, kan je direct een inschatting maken waar zij het beste in zijn. Wanneer je de mens moet opsporen, is het handig om de vaardigheden van de Klowns met elkaar te combineren.

Hieronder kan je zien hoe dit vijftal moordlustige Klowns eruitzien in de game. Op het blog van ontwikkelaar Teravision Games kan je alle details lezen over de vaardigheden van elke Klown.