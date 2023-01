Aanstaande dinsdag verschijnt Forspoken en daarmee is de eerste exclusieve PlayStation 5 game van 2023 een feit, hoewel de titel ook op pc verschijnt. In de afgelopen weken hebben we veel van de game gezien en inmiddels beginnen er ook de nodige gameplay video’s van de game online op te duiken, zij het zonder toestemming van Square Enix.

De game is bijna hier en maandag verloopt het embargo op reviews. In de tussentijd heeft de uitgever de launch trailer uitgebracht. Deze trailer check je hieronder en geeft nogmaals een goed beeld van wat je van deze titel mag verwachten, check het zeker even.

Ga jij Forspoken halen?