Eerder gaf CD Projekt RED al te kennen dat The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ook in fysieke vorm zou verschijnen. Hierbij gaf de ontwikkelaar aan dat dit eind januari zou zijn, maar een concrete releasedatum werd niet genoemd. Retailers leken meer te weten en zette de datum vast op 26 januari, dit blijkt nu inderdaad te kloppen.

Vanaf de genoemde datum zal deze editie van The Witcher 3 verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game zal dan bij alle retailers te koop aangeboden worden en dit pakket bevat naast The Witcher 3 ook de twee verschenen uitbreidingen. Vanzelfsprekend is deze editie geoptimaliseerd voor current-gen systemen.

De prijs zal rond de € 39,99 liggen. Mocht je de game reeds in bezit hebben voor last-gen systemen, dan kun je gratis naar de current-gen versie upgraden middels een update.