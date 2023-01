Square Enix heeft ons de laatste tijd al meermaals verwend met Octopath Traveller II trailers, waarin de verschillende personages van de game aan ons worden voorgesteld. Zo kregen we enkele maanden geleden Partitio en Osvald te zien en daarna ook Throné en Temenos. Ditmaal krijgen we een trailer op ons bord die Ochette en Castti in de schijnwerpers zet.

Beiden maken deel uit van de groep van 8 protagonisten in de game en beiden zullen hun eigen verhaallijn hebben: Ochette is een jager en Castti is een apotheker. Tegelijk wordt ook even toegelicht hoe progressie zal werken in de game.

De nieuwe trailer bekijk je onderaan dit bericht, Octopath Traveller II verschijnt op 24 februari.