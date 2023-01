Na het succesvolle WWE 2K22 verwachten we dat we ook dit jaar een nieuw deel zullen mogen verwelkomen. Volgens recente geruchten zou de game eind deze maand – op 28 januari om precies te zijn – officieel aangekondigd worden. Geen moment te vroeg, want als we naar de releasedatum van de vorige iteratie kijken, moet WWE 2K23 al in maart verschijnen.

Een intussen verwijderde tweet van frequent lekker @ALumia_Italia – opgemerkt op Reddit – lijkt dit te bevestigen. WWE 2K23 zou op 17 maart in de winkelrekken liggen en niemand minder dan John Cena zou op de cover prijken. Dit betekent dat aankondiging en release wel erg dicht bij elkaar zullen liggen. Eind deze week weten we of de geruchten kloppen.