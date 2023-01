Ubisoft is al een tijdje bezig om al hun recentere games ook via Steam aan te bieden. Zo zijn sinds kort Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition en Tom Clancy’s The Division 2 in de digitale winkel van Valve te vinden. Nu is er weer een titel aan toegevoegd.

De pc-game die je nu ook via Steam kunt aanschaffen is Ghost Recon: Breakpoint. Van deze titel zijn er drie versies beschikbaar: de standaard versie, de Gold Edition en Deluxe Edition.

Ubisoft is alleen wel al gestopt met het ondersteunen van het spel, dus er zullen geen updates en extra content meer beschikbaar worden gesteld. De servers blijven wel gewoon online, dus de game kan gespeeld blijven worden.