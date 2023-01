Forspoken is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc. Zoals je reeds in onze review hebt kunnen lezen, zijn we te spreken over het eindresultaat. Het avontuur van Frey komt misschien wat ongemakkelijk op gang, maar als ze eenmaal in Athia is bewijst Square Enix dat ze met deze titel een leuk avontuur in handen hebben.

Dat is ook terug te zien in de andere cijfers die door media wereldwijd aan de game zijn gegeven. Zo staat Forspoken nu op een degelijk gemiddelde dat tussen de 6.5 en 7.0 schommelt. Niet absoluut de top van de top natuurlijk, maar het geeft wel aan dat Forspoken op zichzelf een oke game is.

Gaming Nexus – 9.5

GamingTrend – 9.0

CGMagazine – 8.5

Atomix – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.0

RPG Fan – 8.0

Hobby Consolas – 8.0

PlayStation Lifestyle – 8.0

SpazioGames – 8.0

Everyeye.it – 8.0

Easy Allies – 8.0

App Trigger – 8.0

Launcher – 8.0

PSX Brasil – 8.0

TierraGamer – 8.0

We Got This Covered – 8.0

Gamersky – 7.9

Malditos Nerds – 7.5

Game Informer – 7.5

God is a Geek – 7.5

IGN Italië – 7.5

Press Start Australia – 7.5

Meristation – 7.3

MeuPlayStation – 7.3

Vandal – 7.0

Screen Rant – 7.0

TheGamer – 7.0

Destructoid – 7.0

Multiplayer.it – 7.0

GamingBolt – 7.0

But Why Tho? – 7.0

COGConnected – 7.0

Digital Trends – 7.0

Inverse – 7.0

Variety – 7.0

Wccftech – 7.0

Worth Playing – 6.9

Gamer.nl – 6.5

MMORPG.com – 6.5

TrueGaming – 6.5

GamersRD – 6.5

Power Unlimited – 6.4

Game Rant – 6.0

VG247 – 6.0

IGN – 6.0

GameSkinny – 6.0

NPR – 6.0

Shacknews – 6.0

TheSixthAxis – 6.0

GAMINGbible – 5.0

GamesRadar+ – 5.0

GameSpot – 5.0

Attack of the Fanboy – 5.0

IGN France – 5.0

AusGamers – 4.0

Dexerto – 4.0

Hardcore Gamer – 4.0

Mocht je Forspoken willen uitproberen, er is een demo van de game beschikbaar in de PlayStation Store.