Populaire multiplayer titels worden helaas vaak ook geplaagd door cheaters en daar is Rockstars Grand Theft Auto Online geen uitzondering in. Het multiplayercomponent ligt al langer onder vuur door spelers die het niet zo nauw nemen met de regels, maar nu is er wel een heel vervelend probleem opgemerkt door spelers.

Er lijkt namelijk een exploit aanwezig te zijn, waardoor cheaters op afstand statistieken van je account kunnen aanpassen. Hiermee loop je dus ook het risico dat je account een doelwit wordt voor de anti-cheat regels van Rockstar en kun je dus (permanent) verbannen worden. Op Twitter maakt het account Tez2 melding van de problemen en het raadt men aan om op z’n minst een regel in je firewall aan te slingeren.

Ondertussen heeft Rockstar aangegeven dat ze op de hoogte zijn van de problemen en dat ze aan een oplossing werken. Vooralsnog is de exploit alleen aanwezig op pc. Het is nog niet bekend of andere platforms ook geraakt zijn, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!