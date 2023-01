De Mass Effect-serie was erg succesvol en dat kwam mede door het verhaal. BioWare kan nu echter niet meer op Mac Walters – de schrijver van Mass Effect 2 en 3 – rekenen, want hij is niet langer werkzaam bij de ontwikkelaar.

Walters laat op LinkedIn weten dat hij met veel plezier heeft gewerkt bij BioWare, maar toch de keuze heeft gemaakt om eind vorig jaar te stoppen bij de ontwikkelaar. Voorlopig wil hij het even rustig aan doen, zodat hij in alle rust kan bedenken wat zijn volgende stap in het leven zal zijn.

“As some of you already know, at the end of last year I decided to leave BioWare. These past 19 years have been a life-changing experience to say the least, and it made the choice to go very difficult. I’ve worked with so many wonderful people and had the privilege to be a part of the most amazing teams and projects. It’s hard to fathom it all, and I know I’ll be reflecting on it for years to come.”