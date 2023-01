Er gaan al geruime tijd geruchten rond dat Sony werkt aan een nieuwe variant van de PlayStation 5. Die zou een optionele disc drive bevatten, waardoor Sony de console zowel met als zonder disc drive kan verkopen wat een stuk efficiënter is qua productie omdat er slechts één model gemaakt hoeft te worden in plaats van twee, zoals nu het geval is.

Via Twitter heeft de brenger van dit gerucht, Tom Henderson, nu nog wat extra context gegeven. Zo stelt hij dat de productie van dit model in april van start zal gaan en dat het model dan vanaf september verkrijgbaar moet zijn. Hierbij stipt hij ook aan dat het – naar zijn indruk – niet gaat om een PlayStation 5 Pro of PlayStation 5 Slim.

Het zou min of meer precies dezelfde console zijn zoals we die nu kennen, maar dan aangepast naargelang de disc drive. Zo stelt hij dat het een soort tweede generatie van het bestaande model is. Met deze console op komst zou de productie van de normale PlayStation 5 tegen eind dit jaar stopgezet moeten worden.

“On all the PS5 Pro/Slim rumors – I don’t think it’s a pro or slim, My understanding is that it’s just “gen 2” of the regular PS5. The normal PS5 will cease production at the end of this year and the new model will start in April and begin selling in September.”