De release van het langverwachte Hogwarts Legacy komt nu wel heel dichtbij en er is de laatste tijd dan ook heel wat bekendgemaakt rond deze game. Zo kregen we laatst nog een cinematische trailer te zien, we leerden hoe lang de game zal duren én we kregen zelfs een heerlijk rustgevende ASMR-video. Wil je je nog beter voorbereiden op de launch? Dan kan je als Xbox speler nu alvast de game pre-loaden.

Uiteraard is de eigenlijke release nog ruim twee weken van ons verwijderd, maar het is wel handig als je alle files van tevoren al even gedownload hebt, zodat je op de uiteindelijke dag direct aan de slag kunt gaan. Voorlopig is pre-loaden enkel mogelijk op Xbox Series X|S en er is nog niets gezegd over de PS5- en pc-versie. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze platformen ook snel volgen.

Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari.