Onlangs is rally- en racegame legende Ken Block omgekomen na een ongeluk met een sneeuwscooter en dat heeft menig gamer en racefanaat diep in het hart geraakt. De coureur verscheen onder meer in de DiRT-franchise van Codemasters en zijn iconische Hoonigan kwamen terug in de Forza Horizon-games, inclusief het laatste deel: Forza Horizon 5.

Ontwikkelaar Playground Games vond het daarom wel gepast om Ken Block te eren met een aankomende video. Hiervoor doet de studio een oproep aan allen om zoveel mogelijk beeldmateriaal op te sturen. Daarbij heeft de studio een reeks in-game items opgestuurd naar spelers van Forza Horizon 5: een Ford ‘Hoonicorn’ Mustang uit 1965 en een speciaal pak en helm, natuurlijk in de stijl van Ken Block.

The loss of Ken Block is felt deeply by the Forza team and we know the Forza community includes many of his fans. We want to put together a tribute video in his honor on behalf of Forza and the community to share on the next Forza Monthly.

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 23, 2023