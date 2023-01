We konden je onlangs al meer vertellen over Forspoken in onze review. We waren overwegend positief over de nieuwste game van Square Enix. Datzelfde kunnen we echter niet zeggen over de exorbitante systeemeisen van de game, mocht je van plan zijn hem op je pc of laptop te spelen. Op de PlayStation 5 was de game al van een demo voorzien en dat geldt nu ook voor de pc.

Square Enix heeft namelijk bekendgemaakt dat je straks via Steam, Epic Games en de Microsoft Store een demo kunt binnenharken. De demo brengt je op een wat later punt in de game en je kunt experimenteren met de magische krachten. Zodoende kun je meteen controleren of die hoge systeemeisen gerechtvaardigd zijn.