Eind vorig jaar verscheen Warhammer 40,000: Darktide voor pc en in eerste instantie zou de game toen ook voor de Xbox Series X|S verschijnen. De game werd voor die platformen echter uitgesteld en daar komt nu nog wat extra uitstel bij, zo laat ontwikkelaar Fatshark weten.

De ontwikkelaar schrijft in een open brief dat ze eerst een aantal tekortkomingen moeten adresseren die nu nog in de pc-versie zitten. De komende maanden zullen ze zich bezighouden met de feedback die ze hebben gekregen en ze zullen de stabiliteit en de performance van de game verder gaan optimaliseren.

Als gevolg hiervan zijn ze genoodzaakt om seizoenscontent en de release van de Xbox Series X|S versie uit te stellen. Ook schuiven ze de release van premium cosmetische content op. De ontwikkelaar is van mening dat ze niet op deze manier door konden gaan terwijl er nog genoeg punten zijn waar verbetering nodig is.

“We take enormous pride in our ability at Fatshark to deliver a game that millions can enjoy. That was what we set out to do with Warhammer 40,000: Darktide – to create a highly engaging and stable game with a level of depth that keeps you playing for weeks, not hours.

We fell short of meeting those expectations.

Over the next few months, our sole focus is to address the feedback that many of you have. In particular, we will focus on delivering a complete crafting system, a more rewarding progression loop, and continue to work on game stability and performance optimization.

This also means that we will delay our seasonal content rollout and the Xbox Series X|S launch. We will also suspend the upcoming releases of premium cosmetics. We just couldn’t continue down this path, knowing that we have not addressed many feedback areas in the game today.

Thank you for playing and providing feedback. We really appreciate it. It has and will continue to help shape the game we love.”