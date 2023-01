Microsoft heeft gisterenavond de cijfers van het afgelopen kwartaal gepresenteerd en hoewel ze niet concreet in gingen op de verkopen van de Xbox als console, wist CEO Satya Nadella wel met wat leuke statistieken te komen. Zo heeft Microsoft in het vorige kwartaal dat tot 31 december liep 120 miljoen actieve maandelijkse gebruikers gezien op de Xbox systemen, wat een record is.

Ook met Xbox Game Pass ging het goed, want Microsoft spreekt van een nieuw hoogtepunt omtrent het gebruik – dit in het kader van 120 miljoen actieve gebruikers. Helaas werd niet duidelijk wat het aantal actieve abonnees op dit moment is. Dit is voor Microsoft in ieder geval genoeg reden om te blijven investeren in Game Pass.

Hoewel Microsoft dus tevreden is over het gebruik van diens systemen en services, is de winst in het laatste kwartaal van 2022 wel met 13% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit is volgens Microsoft te wijten aan een minder sterk jaar dan 2021, toen Forza Horizon 5 en Halo Infinite nog uitkwamen.