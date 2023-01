Vrijdag verschijnt de remake van Dead Space en het blijkt dat de game op in ieder geval de PlayStation 5 niet al te veel ruimte zal innemen van de SSD. PlayStation Game Size meldt namelijk op Twitter dat de game op dit moment 31.110GB groot is op de PlayStation 5.

Een bescheiden hoeveelheid vereiste ruimte, hoewel dit nog kan toenemen als er op release een day one patch verschijnt. Met een release aanstaande vrijdag is het vanaf vanmiddag 17:00 uur mogelijk om de game te pre-loaden, mits je een pre-order in de PlayStation Store hebt staan.