Wo Long: Fallen Dynasty is iets meer dan een maand van ons verwijderd, want op 3 maart kunnen liefhebbers van Team Ninja-games aan de slag met de volgende actievolle titel. De game lijkt in ieder geval wat weg te hebben van Sekiro: Shadows Die Twice en NioH, en dat is een mix die zeker naar meer smaakt. Er is al veel van de game getoond en deze nieuwe video duikt dieper in op het verhaal.

We weten al dat de Han-dynastie het niet lang meer volhoudt in deze game. Een van de redenen daarvoor is het mysterieuze Elixer. Velen zijn er naar op zoek gegaan en het schijnt de gastheer onsterfelijkheid te schenken. Uiteraard is zo’n felbegeerde prijs niet zonder slag of stoot te bemachtigen en dat zorgt voor het nodige conflict.

Hieronder kan je de video bekijken die meer vertelt over het Elixer en de effecten daarvan op de wereld. We hebben de game onlangs overigens al kunnen spelen, daarvoor check je onze preview.