Later dit jaar verschijnt Forza Motorsport voor de Xbox Series X|S en pc. Tijdens Developer_Direct van Microsoft werd er nieuwe gameplay getoond en dat smaakt absoluut naar meer, want de racer ziet er ontzettend goed uit. In aanvulling op de beelden hebben we nog wat nieuwe details van de game, waaruit blijkt dat het een behoorlijk omvangrijke titel wordt.

Zo bestaat het totale wagenpark uit pakweg 500 auto’s die je kunt verzamelen. Daarbij is de game ook voorzien van meer dan 800 verschillende upgrades, waarmee het mogelijk zal zijn om de vele auto’s in de game te customizen naar eigen smaak en natuurlijk voor een betere performance.

Hoewel de ontwikkelaar niet specifiek ingaat op welke auto’s er allemaal beschikbaar zullen zijn, stelt men wel dat de meest moderne race bolides vertegenwoordigd zijn. Om de auto’s nog beter weer te geven, maakt de ontwikkelaar gebruikt van een spectrophotometer, die datapunten van lichtgedrag op het oppervlak registreert. Het resultaat is dat de modellen nog realistischer worden weergegeven qua kleuren. Bovendien zal de opgelopen schade nog gedetailleerder in beeld worden gebracht.

Qua tracks zal Forza Motorsport in eerste instantie 20 omgevingen brengen, die zijn voorzien van verschillende track layouts, zodat er volop variatie is. Onder de tracks vallen zowel favorieten uit eerdere delen, maar ook zijn er vijf volledig nieuwe locaties, waaronder Zuid-Afrika. Om hier enige dynamiek aan toe te voegen, zal de game voorzien zijn van verschillende racemomenten op de dag wat invloed heeft op de temperatuur van de baan, alsook omstandigheden: regen op de baan bijvoorbeeld. Bovendien heeft rubber op de baan impact, waardoor elke ronde anders is.

Forza Motorsport verschijnt dit jaar, al is een specifieke releasedatum nog niet bekend.