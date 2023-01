Street Fighter V verscheen in 2016 en het is inmiddels wel tijd voor een nieuw deel in de franchise. Capcom werkt op het moment hard aan Street Fighter 6 en daarover zijn wij alvast enthousiast in onze Games van 2023 special. Er zijn reeds een aantal gevechten getoond, waarin we bekende personages uit de franchise hebben gezien, tijd voor een nieuw gezicht dus.

Dat is het geval in de onderstaande video, waarin Blanka het opneemt tegen een nieuw gezicht in Street Fighter 6: JP. JP is een wat oudere man die graag gebruikmaakt van spreuken en vanuit daar wat leuke mix-ups heeft met diverse combo’s. Blanka staat nog steeds bekend als zeer agressief die zich als een bal naar je toe lanceert en er maar wat graag op los bijt.

Benieuwd hoe deze twee personages elkaars leven zuur maken? Bekijk het hieronder.