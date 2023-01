Elden Ring deed het erg goed bij zowel de critici als het grote publiek. FromSoftware zou dus wel gek zijn als ze niet verder zouden bouwen op dit succes. Met The Colosseum en enkele PvP modi hebben ze de bestaande game reeds uitgebreid, maar een grote uitbreiding blijft vooralsnog uit. De nadruk ligt hier echter op ‘vooralsnog’.

Als we insider Lance McDonald – die in het verleden reeds betrouwbaar gebleken is – mogen geloven, dan sleutelt FromSoftware op dit moment aan een groot DLC-pakket, dat de nodige nieuwe gameplaymechanieken zal introduceren. Waar het dan precies over gaat, blijft vooralsnog koffiedik kijken. En ja, ook hier ligt de nadruk op ‘vooralsnog’.