Ubisoft wist met The Crew een nieuwe franchise neer te zetten die via The Crew 2 nog altijd springlevend is. Die game krijgt immers geregeld nieuwe content en seizoenen, maar zo langzamerhand begint het wel tijd te worden om vooruit te kijken naar een opvolger.

Deze opvolger zou in ontwikkeling zijn onder de noemer ‘Project Orlando’, wat aanvankelijk een grote uitbreiding voor The Crew 2 was. Het is alweer even geleden dat we iets over deze titel gehoord hebben, maar volgens nieuwe datamine informatie heet de game nu officieel ‘Motorfest’.

Insider Gaming heeft screenshots ontvangen die ze niet mogen delen, waarop de titel Motorfest in-game te zien is. Dit op elektronische billboards, kentekenplaten en het laadscherm. Veel details zijn er verder niet, behalve dat de game op een nieuwe engine draait en zich afspeelt op het Hawaiiaanse eiland Oahu.

Verder leert de datamine ons dat de game mogelijk volgende week al aangekondigd zal worden. En indien niet, dan zal het in ieder geval niet lang meer duren.