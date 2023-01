Om de tv-serie van The Last of Us te bekijken, heb je een abonnement op HBO Max nodig. Het is nu echter mogelijk om de eerste aflevering op YouTube te bekijken, ideaal dus voor als je benieuwd bent maar twijfelt over een lidmaatschap.

Je zou al snel denken dat het om een illegale upload gaat en dat deze snel zal worden verwijderd. Hier is echter geen sprake van, want de upload is van HBO zelf in samenwerking met SkyTV. Er zit echter wel een addertje onder het gras wat onze regio betreft.

De eerste aflevering van The Last of Us is (nog?) niet in onze regio beschikbaar. Wil je deze toch bekijken, dan zal je gebruik moeten maken van een VPN. De aflevering kan je hieronder vinden.