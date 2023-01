Dat de HBO-serie van The Last of Us een succes is, is wel duidelijk. Het was al bekend dat dit succes zich ook weet te vertalen naar de gelijknamige games. Nu weten we ook hoeveel meer de games worden verkocht, tenminste in het Verenigd Koninkrijk.

GamesIndustry meldt dat The Last of Us: Part I in het Verenigd Koninkrijk in een week tijd 305% meer exemplaren heeft verkocht. The Last of Us Remastered gaat daar nog iets overheen met 337% meer verkopen.

Aangezien de serie negen afleveringen lang is en er nog maar twee episodes beschikbaar zijn, is de kans groot dat de verkopen alleen maar verder zullen groeien. Het is dan slechts een kwestie van tijd totdat Sony met een algemene update komt aangaande wereldwijde verkopen.